«Дыра» в консолидированном бюджете РФ за год выросла вдвое 15.02.2024, 19:04

До 4 триллионов российских рублей.

Дефицит федерального бюджета 3,23 трлн руб. оказался лишь частью более большой «дыры»: консолидированный бюджет РФ в 2023 г., по предварительной оценке Федерального казначейства, исполнен с дефицитом 3,91 трлн рублей, сообщил «Интерфакс».

Это почти в два раза больше, чем годом ранее: в 2022 г. дефицит составил 2,11 трлн руб. Доходы консолидированного бюджета за год выросли на 11,3% до 59 трлн руб., расходы – на 14,1% до 63 трлн.

Доходы бюджетов регионов оказались ниже расходов на 200 млрд руб., а государственных внебюджетных фондов – еще на 489 млрд.

Именно консолидированный бюджет отражает размер так называемого бюджетного импульса – сколько денег государство впрыскивает в экономику. В проводимом Центробанком макроэкономическом опросе аналитиков фигурирует баланс консолидированного, а не федерального бюджета. В прошлом году он составил более 2% ВВП, в этом году аналитики прогнозируют его сокращение до 1,4%.

Дефицит федерального бюджета в 2024 г. запланирован вдвое меньше, чем в этом – 1,6 трлн руб. Правда, большинство экспертов считают эти планы крайне оптимистичными, ожидая, что в реальности «дыра» будет больше (например, аналитики MMI считают, что он останется на уровне прошлогоднего, а «Твердых цифр» – что он превысит план на 0,1-1,5 трлн руб.).

В январе расходы бюджета держались в норме – 2,7 трлн руб., даже меньше, чем в январе-2023, а дефицит составил всего 300 млрд руб. Но продержаться долго, кажется, не удалось. В феврале подскочили, обратили внимание аналитики MMI на данные «Электронного бюджета»: за 13 дней потрачено 1,83 трлн руб., или по 140 миллиардов в день. Это на 55% больше, чем в феврале 2023 г., когда Минфин тратил в день по 91 млрд руб., отмечают аналитики MMI, поражаясь скорости вливания денег: «Баблопад начинается».

Вероятно, повторяется история конца 2022 – начала 2023 гг., когда Минфин за 2 месяца потратил 10 трлн руб., авансировав военные расходы, рассуждают аналитики MMI. Минфин это пока не прокомментировал.

Проблемы с бюджетами регионов могут усилиться, ожидает Центробанк. В прошлом году собственные доходы региональных бюджетов заметно выросли (в основном за счет налога на прибыль, доля которого в доходах регионов достигла рекордных 27,7%), и 33 из 85 регионов свели бюджеты с профицитом. Без учета бюджетных трансфертов дефицит снизился на 200 млрд руб. до составил 4,1 трлн руб. Но в этом году «ожидается дефицит региональных бюджетов при сокращении их доходной и увеличении расходной частей», пишет ЦБ в обзоре региональной экономики.