До +11°С прогнозируется 16 февраля в Беларуси 15.02.2024, 19:11

Будет облачно с прояснениями.

В Беларуси 16 февраля прогнозируется снег с дождем и до плюс 11 градусов. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северу, пройдут осадки (снег, мокрый снег, днем с дождем). Ночью и утром местами туман, слабый гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 6 градусов по северо-востоку до плюс 3 градусов по западу. Днем ожидается от нуля до 6 градусов тепла, а по западу — плюс 7-11 градусов.