Управделами Лукашенко «высасывает» из госбюджета миллионы на люксовые авто 15.02.2024, 19:24

А теперь — возьмет и на их ремонт.

В прошлом году Александр Лукашенко требовал экономить бюджетные средства и призвал чиновников пересесть на китайские Geely. Но незадолго до этого (а, возможно, и параллельно) предприятие «Белтрансспецавто», которое подчиняется Управделами Лукашенко, активно закупало люксовые «недружественные» автомобили. Среди них есть авто, которыми пользуется и сам политик — и как пассажир, и как водитель. Сейчас компания планирует потратить почти 1 млн рублей на ремонт и техобслуживание транспорта (часть из этих средств намерены взять из госбюджета), пишет «Зеркало».

Предприятие Управделами потратит почти 1 млн на ремонт авто

«Белтрансспецавто» входит в систему Управления делами Лукашенко. Предприятие занимается транспортным обслуживанием на высоком уровне (тут речь о чиновниках, но не обо всех, а о тех, кого определяет Лукашенко), а также иностранных делегаций (в том числе официальных лиц).

«Белтрансспецавто» в феврале этого года разместило заявку на госзакупку услуг по техобслуживанию и ремонту нескольких десятков автомобилей. Из них как минимум десять были выпущены, а значит, и приобретены после 2021 года. Ориентировочная сумма — 907 667 рублей. Часть средств возьмут из бюджета (точная сумма не указана).

В перечне авто, которые идут на техобслуживание или в ремонт, есть довольно люксовые экземпляры. Например, автомобили Audi А8 2021−2022 годов выпуска. В документах не уточняется, сколько таких машин у фирмы, но, учитывая множественное число, можно говорить, что их как минимум два. На сайте «Белтрансспецавто» указан один такой автомобиль, который доступен для аренды (тариф — 40,8 рубля в час).

В 2021 году «Белтрансспецавто» пыталось закупить три такие машины за 900 тысяч рублей, средства брали на это из бюджета страны. Среди особых требований к новым авто тогда были указаны тонированные стекла и звукоизолирующее остекление.

Впрочем, ни та закупка, ни последующая в 2022 году не состоялись. Но если сейчас компания собирается ремонтировать такие авто 2021 года выпуска, подобная закупка все же явно произошла. Обычно после неудачных аукционов закупки проводят не на конкурсной основе, а из одного источника. Как правило, такие сделки довольно непрозрачные. Это касается и закупки этих дорогих авто — на сайте госзакупок нет информации о том, кто в итоге стал поставщиком этих машин и сколько на них потратили.

Почему мы обратили внимание на эту модель? Автомобиль Audi А8 — один из тех, которые Лукашенко использует, когда сам садится за руль. В автопарке политика были как минимум две машины этой модели, сообщали ранее медиа.

Больше десятка новых люксовых машин из «недружественных» стран

«Белтрансспецавто» также нуждается в услугах по техобслуживанию и ремонту еще нескольких дорогих авто, которые выпустили после 2021 года. Среди них — несколько Mercedes-Benz: Gl-Class 2021 года, E-Class и S-Class 2022-го. Все три экземпляра — дорогие люксовые модели. Как минимум пара из них (более ранних версий) также были замечены в окружении Лукашенко, а порой и в пользовании политиком.

Заявку на закупку трех Mercedes-Benz E-Class в 2021 году также размещало «Белтрансспецавто». Планировалось на них потратить 882 тысячи рублей из республиканского бюджета. Но, как и с Audi А8, эта закупка также не состоялась.

Среди новых авто, которые будет ремонтировать предприятие за счет бюджета, есть также Volkswagen Caravelle и Volkswagen Multivan, Mercedes-Benz Sprinte, Toyota Land Cruiser, Toyota Camry и Lexus LX600.

Один только Lexus LX600 стоит в нашей стране дороже 500 тысяч рублей. Перечисленные выше модели Mercedes и Audi в случае их закупки по указанным в заявках ценам — это еще почти 1,8 млн рублей. Из данных на сайте госзакупок следует, что компания в 2022 году была заинтересована в двух единицах Toyota Camry и даже подписала договор покупки с автодилером «Эмир моторс» на сумму 225,8 тысячи рублей. Но потом его расторгли. Опять же, судя по тому, что сейчас авто входят в список для ремонта, их все же приобрели, но уже по каким-то другим схемам. Можно полагать, что потратили на покупку этого авто примерно такую же сумму, какая была по отмененной заявке на госзакупку.

Итого — даже неполный список купленных за последние три года люксовых автомобилей превышает 2 млн рублей. Как следует из заявок на сайте госзакупок, как минимум часть средств взяли из госбюджета. А сейчас компания «Белтрансспецавто» намерена потратить солидные суммы налогоплательщиков на их обслуживание и ремонт.

Примечательно, что эта коммерческая структура из средств госбюджета (в некоторых случаях деньги полностью берут из госказны, в других — частично) часто закупает различные товары и услуги, включая бензин, ремонт авто, запчасти и, собственно, сами машины.