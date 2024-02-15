Подростки в Ратомке устроили расправу над школьницей 16 15.02.2024, 19:44

8,996

Иллюстративное фото

Поставили на колени, избили и заставили извиняться.

Школьница из Ратомки стала жертвой подросткового буллинга. Ее избивали, унижали бывшие подруги и друзья, а также заставляли извиняться на камеру. Об этом рассказал официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский, сообщает «Минск-Новости».

Вечером 8 октября прошлого года 14-летнюю школьницу избили сверстники. 15-летняя учащаяся колледжа собрала компанию из семи подростков от 13 до 17 лет, чтобы наказать девушку, которая якобы обидела их. Девушка рассказала компании, что «обидчица» словесно оскорбляла не только подростков, но и их матерей. Она также заявила, что видела, как школьница промышляет кражами.

Компания подростков сначала пришла домой к девочке, но их встретила ее мать и не дала дочь в обиду. Поговорив с подростками, женщина отпустила дочь гулять, думая, что конфликт улажен.

Однако после этого подростки отвели школьницу на заброшенный участок. Там ее поставили на колени, избивали руками и ногами.

Некоторые снимали все на телефон. В итоге видео попало в интернет, его увидела мать пострадавшей девочки и обратилась в милицию. Сама девочка боялась рассказывать об этом инциденте, потому что ей угрожали новой расправой.

По данным следователей, все участники конфликта — учащиеся разных школ и колледжей. Потерпевшая хорошо знала только двух из нападавших, потому что с ними несколько лет назад дружила. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 339 УК (Злостное хулиганство, совершенное группой лиц).