Российский рубль ускорил снижение к евро и доллару 1 15.02.2024, 19:51

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Курс евро поднялся выше ₽99 впервые со 2 февраля.

Курс евро вырос на 1,2%, или ₽1,18, поднявшись до отметки ₽99,0875, свидетельствуют данные на Московской бирже по состоянию на 16:30 по Минску. Выше отметки ₽99 европейская валюта торгуется впервые со 2 февраля.

Курс доллара (USD/RUB) на торгах Мосбиржи прибавляет 0,72%, или 66 копеек, до ₽92,0675.

Вероятно, на динамике рубля сказалась нехватка иностранной валюты, поступления которой сократились из-за просадки экспорта, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Это начало перевешивать факторы, которые поддерживали курс рубля. Ослаблению рубля препятствовали сохраняющаяся жесткая монетарная политика, а также другие меры поддержки, в том числе обязательства по репатриации валютной части выручки рядом российских экспортеров.