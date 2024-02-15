закрыть
15 февраля 2024, четверг, 20:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский рубль ускорил снижение к евро и доллару

1
  • 15.02.2024, 19:51
  • 3,004
Российский рубль ускорил снижение к евро и доллару

Курс евро поднялся выше ₽99 впервые со 2 февраля.

Курс евро вырос на 1,2%, или ₽1,18, поднявшись до отметки ₽99,0875, свидетельствуют данные на Московской бирже по состоянию на 16:30 по Минску. Выше отметки ₽99 европейская валюта торгуется впервые со 2 февраля.

Курс доллара (USD/RUB) на торгах Мосбиржи прибавляет 0,72%, или 66 копеек, до ₽92,0675.

Вероятно, на динамике рубля сказалась нехватка иностранной валюты, поступления которой сократились из-за просадки экспорта, рассказал эксперт «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Это начало перевешивать факторы, которые поддерживали курс рубля. Ослаблению рубля препятствовали сохраняющаяся жесткая монетарная политика, а также другие меры поддержки, в том числе обязательства по репатриации валютной части выручки рядом российских экспортеров.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип