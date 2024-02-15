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Комитет ООН по правам человека требует «срочных мер защиты» Сергея Тихановского

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  • 15.02.2024, 20:01
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Комитет ООН по правам человека требует «срочных мер защиты» Сергея Тихановского
Сергей Тихановский

Политзаключенный уже год не имеет связи с внешним миром.

Комитет по правам человека (КПЧ) ООН обратился к официальному Минску по делу политзаключенного Сергея Тихановского, которое сейчас рассматривает КПЧ. ООН требует обеспечить физическое и психическое здоровье Тихановского, доступ его к квалифицированной медицинской помощи, адвокатам и семье. Об этом сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.

«Содержание под стражей без связи с внешним миром, которое создает риск насильственного исчезновения, свидетельствует о стратегии наказания политических оппонентов и сокрытия доказательств жестокого обращения и пыток, которым они подвергались со стороны сотрудников правоохранительных органов и тюремной администрации», — говорится в документе, который цитирует пресс-служба.

Сергей Тихановский, как и другие знаковые политзаключенные, уже год не имеет связи с внешним миром. Он осужден на 19,5 года лишения свободы.

Комитет ООН по правам человека требует принять срочные меры защиты также в отношении адвоката Максима Знака и политика Виктора Бабарико, оставшихся без связи с внешним миром.

Как сообщал Charter97.org, Наталья Радина и родственники политзаключенного Николая Статкевича, от которого нет вестей тоже год, организовали акцию «Покажите Статкевича!».

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