В Польше создадут общий тренировочный центр НАТО и Украины 15.02.2024, 20:04

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НАТО решило открыть в польском Быдгоще совместный учебный центр, где украинские военные будут учиться и тренироваться вместе с военнослужащими альянса.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

«Сегодня мы решили создать новый совместный центр НАТО и Украины для анализа, тренировок и обучения в Польше», - сказал Столтенберг.

По его словам, в этом центре украинские военные смогут делиться уроками, полученными во время событий в Украине. Кроме этого украинцы также смогут тренироваться и учиться вместе с коллегами из НАТО.

Генсек НАТО подчеркнул, что этот совместный центр нужен не только Украине, но и самому Альянсу.

«Этот центр позволит Украине делиться опытом, который она получила во время российско-украинской войны, и создаст структуру, которая даст возможность ВСУ учиться и тренироваться рука об руку с натовскими партнерами», - сообщил Столтенберг.