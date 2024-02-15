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В могилевском зоосаде проснулся медведь

  • 15.02.2024, 20:07
  • 1,084
В могилевском зоосаде проснулся медведь

Скоро весна.

В Могилевском зоосаде вышел из зимней спячки медведь Федор, сообщает телеграм-канал «Беларусь 4 Могилев».

Многие могилевчане верят, что медведь Федор — лучший синоптик, а если он проснулся после спячки, значит, скоро стоит ждать потепления, придут по-настоящему весенние дни.

На кадры с медведем попали отважные коты, также живущие в зоосаде. Они спокойно занимаются своими делами возле крупного хищника и совсем его не боятся.

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