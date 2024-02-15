В могилевском зоосаде проснулся медведь
- 15.02.2024, 20:07
- 1,084
Скоро весна.
В Могилевском зоосаде вышел из зимней спячки медведь Федор, сообщает телеграм-канал «Беларусь 4 Могилев».
Многие могилевчане верят, что медведь Федор — лучший синоптик, а если он проснулся после спячки, значит, скоро стоит ждать потепления, придут по-настоящему весенние дни.
На кадры с медведем попали отважные коты, также живущие в зоосаде. Они спокойно занимаются своими делами возле крупного хищника и совсем его не боятся.