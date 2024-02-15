Пинчанин нападал на прохожих из-за чипсов и «Роллтона» 3 15.02.2024, 20:26

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Один из конфликтов перерос в серьезную драку.

Стало известно, что 16-летний житель Пинска избивал прохожих из-за «Роллтона» и чипсов. Подробности озвучил агентству «Минск-Новости» официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

Сообщается, что в ноябре 2023 года 16-летний пинчанин пошел прогуляться по городу со своим двоюродным братом. На пешеходном переходе они заметили компанию подростков, один из которых держал пачку «Роллтона». Фигурант попросил ее отдать, по получил отказ. Тогда он напал с кулаками на 19-летнего парня, а когда тот начал убегать, то погнался за ним.

Позднее фигурант пристал к 18-летнему молодому человеку с просьбой отдать ему пачку чипсов. Конфликт перерос в серьезную драку, которую заметили проезжавшие в этот момент мимо стражи порядка. Хулиганов задержали. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 339 Уголовного кодекса — злостное хулиганство.