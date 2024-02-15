Агрогородок Великий Бор первым в Беларуси полностью перевели на электрическое отопление 6 15.02.2024, 21:24

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Он находится в Гомельской области.

Агрогородок Великий Бор в Гомельской области стал первым в Беларуси населенным пунктом, который перевели электрическое отопление. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич, сообщает пресс-служба «Минэнерго».

По словам министра, переход на этот вид обогрева позволит многим семьям сэкономить. Электроотоплением пользуются сейчас 240 абонентов, которые живут как в многоэтажках, так и в частных домах.

Он также объяснил, почему этот пилотный проект решили реализовать именно в Гомельской области.

«Примечательно, что старт этой работе дан именно в Гомельской области, где принимаются комплексные меры по восстановлению пострадавших от ЧАЭС территорий. Главная задача при этом — придать новый импульс их социально-экономическому развитию», — сказал Каранкевич.

Такие же проекты намерены реализовать в других агрогородках региона.

По словам министра, благодаря построенной атомной электростанции в стране созданы «максимально благоприятные условия для перехода на электрическое отопление». Он рассказал, что действуют «стимулирующие тарифы», также можно возмещать часть расходов на установку батарей для электроотопления.