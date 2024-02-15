Минский аэропорт ищет владельцев забытых вещей 15.02.2024, 21:48

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Ассортимент потерянных вещей огромный.

Сотрудники Национального аэропорта Минск в 2023 году нашли 289 предметов, забытых пассажирами или посетителями. Об этом сообщается на сайте аэропорта.

Более 150 вещей вернули хозяевам «по горячим следам», без сдачи в камеру хранения. С начала 2024 года в аэропорту нашли 25 вещей, 18 из них были возвращены владельцам.

«Чаще всего в общедоступной зоне забывают чемоданы, сумки и крупногабаритные вещи, а в зоне прилета — даже пакеты с покупками из магазинов беспошлинной торговли», — рассказали в аэропорту.

Тем временем в контролируемой зоне (чаще всего в пунктах предполетного досмотра пассажиров) часто находят в лотках ключи, часы, наушники, кошельки и ноутбуки.

«Если забытая вещь была вовремя обнаружена и позволяет время, пассажирам возвращают их имущество буквально прямо перед посадкой на самолет. Таких случаев за прошлый год было 17», — отметили в аэропорту.

В случаях, когда забывший свои вещи пассажир уже покинул вокзал, сотрудники аэропорта стараются определить номер автомобиля и работают вместе с милицией, чтобы сообщить об оставленных вещах их владельцу. В прошлом году таким способом нашли пятерых пассажиров.

Если же кто-то сам вспомнил, что забыл в аэропорту свои вещи, то он может обратиться за помощью к сотрудникам аэропорта или милиции, там подскажут, что делать дальше.

Все найденные в здании аэровокзала вещи обязательно проверяет служба авиационной безопасности, а затем их помещают в камеру хранения аэропорта. Эта услуга стоит 15 рублей. Забытые пассажирами паспорта и документы хранятся в милиции. Дежурная часть находится в левом крыле аэровокзального комплекса.

Однако не всегда пассажиры готовы ехать в аэропорт за забытыми вещами, к примеру, если это шарфик или зонт. В то же время, в камерах хранения ждут своих хозяев и весьма необычные вещи: музыкальные инструменты, смычок, звуковая колонка, клюшки, десятки костылей и тростей, коляски и санки, стройинструменты и запчасти, даже рентгеновский снимок черепа. Ассортимент таких потерянных вещей просто огромный, отметили в аэропорту.