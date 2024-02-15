Ректорам белорусских вузов устроили занятия по огневой подготовке 2 15.02.2024, 22:07

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Зачем?

В Военной академии Беларуси 15 февраля прошло занятие по огневой подготовке для руководителей белорусских вузов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе сбора особое внимание было уделено курсам начальной военной подготовки, которые будут введены во всех белорусских вузах с 1 сентября 2024 года. Участникам мероприятия были продемонстрированы элементы занятий по тактической медицине, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите и многое другое», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководители вузов соревновались в стрельбе из пистолета Макарова в спортивно-стрелковом комплексе. Отмечается, что победители получили грамоты и ценные подарки от имени министра обороны.