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Ректорам белорусских вузов устроили занятия по огневой подготовке

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  • 15.02.2024, 22:07
  • 1,332
Ректорам белорусских вузов устроили занятия по огневой подготовке

Зачем?

В Военной академии Беларуси 15 февраля прошло занятие по огневой подготовке для руководителей белорусских вузов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В ходе сбора особое внимание было уделено курсам начальной военной подготовки, которые будут введены во всех белорусских вузах с 1 сентября 2024 года. Участникам мероприятия были продемонстрированы элементы занятий по тактической медицине, инженерной подготовке, радиационной, химической и биологической защите и многое другое», — говорится в сообщении.

Кроме того, руководители вузов соревновались в стрельбе из пистолета Макарова в спортивно-стрелковом комплексе. Отмечается, что победители получили грамоты и ценные подарки от имени министра обороны.

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