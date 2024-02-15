Норвегия начнет обучать украинских морпехов 15.02.2024, 22:16

Тренировки стартуют весной.

Вооруженные силы Норвегии начнут обучать украинских морских пехотинцев военным операция на малых лодках, тренировки стартуют весной, сообщает портал правительства Королевства.

Тренировки продлятся около года и начнутся в Нидерландах в сотрудничестве с союзными государствами. Кроме обучения, Норвегия пожертвует резиновые лодки и оборудование на сумму 60 млн норвежских крон ($5,6 млн). Тренировки станут первыми в работе морской коалиции, которую Норвегия координирует с Великобританией.

«Цель коалиции — развивать работу, которую союзники и партнеры делают для поддержки Украины, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Теперь Великобритания, Норвегия и другие страны хотят помочь Украине создать постоянный морской потенциал», — заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам. Он добавил, что Королевство должно помочь Украине в работе по открытию торговых путей в Черном море и укрепить ее оборонную способность.

В четверг, 15 февраля, руководство НАТО анонсировало создание современного учебного центра по подготовке и обучению военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Новый проект дополнит миссию Евросоюза и программы некоторых западных стран, которые уже занимаются тренировкой украинских солдат. При этом, помимо обычной подготовки военного персонала, в учебном центре НАТО украинские военачальники будут обучаться стратегии и управлению обороной.

Цель состоит в том, чтобы нарастить поддержку Украины и помочь довести ее силы до уровня стандартов НАТО. Страны Североатлантического альянса еще обсуждают финансирование проекта и другие детали. Окончательное одобрение инициатива получит на саммите НАТО в Вашингтоне в июле этого года.

После начала войны в Украине многие западные страны стали тренировать украинских военных на собственных военных базах. Но НАТО до сих пор не создавало для этого специализированных центров. При этом генсек альянса Йенс Столтенберг призывал Запад готовиться к десятилетиям конфронтации с Россией и увеличивать военные компетенции.

На саммите НАТО летом 2023 года страны G7 подписали декларацию о предоставлении Украине гарантий безопасности. Среди прочего они обязались помогать развитию оборонной промышленности Украины, обмениваться разведданными, передавать Киеву современное вооружение, включая средства ПВО, артиллерию, дальнобойное оружие, бронетехнику, а также обучать ВСУ.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинская армия переходит к оборонительной операции из-за «довольно сложной» ситуации на фронте и готовится отступать, чтобы сберечь жизни украинских солдат.