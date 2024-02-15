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Четыре российские авиакомпании за один день столкнулись с поломками во время рейса

  • 15.02.2024, 22:39
Четыре российские авиакомпании за один день столкнулись с поломками во время рейса

Авиаперелеты в РФ становятся все более опасными.

Череда технических проблем продолжает преследовать российские авиакомпании, которые после начала войны и западных санкций оказались отрезаны от возможности закупать запчасти и ремонтировать лайнеры.

В четверг, 15 февраля, сразу четыре борта отечественных перевозчиков столкнулись с поломками во время рейса. Аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево совершил самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Россия».

У лайнера, выполнявшего рейс в Санкт-Петербург отказал двигатель, после взлета из Внуково на высоте 2,5 км отказал левый двигатель. Экипаж доложил о проблеме на землю, после чего было принято решение возвращаться в аэропорт. Как пишет «Авиторщина», сначала командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета после выработки топлива, но спустя 15 минут изменил решение и сообщил об уходе на запасной аэродром в Шереметьево. На земле самолет ждала аварийно-спасательная команда. В 11:26 борт произвел благополучную посадку.

Еще два инцидента с самолетами произошли у авиакомпаний «Азимут» и «Алроса», оба вернулись в аэропорт вылета. Первый вылетел из Нижневартовска в Минеральные Воды и из-за технической неисправности несколько часов кружил над Мегионом, вырабатывая топливо, пишет «Интерфакс». Утром в четверг самолет Boeing-737 авиакомпании «Алроса», выполнявший рейс Новосибирск — Нерюнгри (Якутия) тоже вернулся обратно по техническим причинам.

15 февраля борт «Победы» Boeing 737-800, выполнявший рейс из Москвы в Ставрополь, ударился хвостовой частью о полосу, пишет «Авиаторщина». До пункта назначения самолет не долетел, из-за тумана в Ставрополе он ушел на запасной аэродром в Минеральные Воды. Борт отстранили от полетов.

За январь–ноябрь прошлого года, по данным Росавиации, в стране было зафиксировано 670 авиапроисшествий, из которых 400 были связаны с отказом техники, в том числе двигателей. Число серьезных инцидентов в расчете на количество вылетов удвоилось: в прошлом году их было 10 на 100 рейсов, а в 2022-м - только пять, подсчитали аналитики Cirium.

Западные санкции, невозможность закупить комплектующие и получить полноценное обслуживание лайнеров начинают оказывать серьезное влияние на российскую гражданскую авиацию, констатирует Генри Гурджи, директор директор по стратегии и политике безопасности Flight Safety Foundation. Решения проблемы на горизонте не просматривается, пессимистичен он: «У них нет доступа к запчастям, и они мало что могут сделать».

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