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Белый дом заявил о риске потери Авдеевки Украиной

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  • 15.02.2024, 23:02
  • 3,228
Белый дом заявил о риске потери Авдеевки Украиной
Джон Кирби

Ведутся напряженные бои.

В зоне военной операции ведутся напряженные бои, особенно в районе города Авдеевка. Такую оценку дал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

«К сожалению, мы получаем от Украины отчеты, что ситуация критическая. Россия продолжает оказывать давление на украинские позиции каждый день. Есть риск, что Авдеевка перейдет под российский контроль», — сказал Кирби.

Он частично связал эту ситуацию с тем, что у украинских войск заканчиваются снаряды для артиллерии.

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