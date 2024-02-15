Белый дом заявил о риске потери Авдеевки Украиной 5 15.02.2024, 23:02

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Джон Кирби

Ведутся напряженные бои.

В зоне военной операции ведутся напряженные бои, особенно в районе города Авдеевка. Такую оценку дал координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в ходе брифинга.

«К сожалению, мы получаем от Украины отчеты, что ситуация критическая. Россия продолжает оказывать давление на украинские позиции каждый день. Есть риск, что Авдеевка перейдет под российский контроль», — сказал Кирби.

Он частично связал эту ситуацию с тем, что у украинских войск заканчиваются снаряды для артиллерии.