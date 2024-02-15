Пенсионер из Минска распознал телефонного мошенника, но все равно попался на его удочку 5 15.02.2024, 23:10

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В итоге он потерял 160 тысяч рублей.

Пенсионер из Минска смог понять, что разговаривает с мошенником, но все равно попался на его удочку. Мужчина лишился 160 тысяч рублей, сообщает Управление «К» МВД.

Инцидент произошел в январе этого года. 69-летнему минчанину позвонил неизвестный и представился сотрудником КГБ. Он заявил мужчине, что ночью неизвестные, используя его данные, перевели деньги на счета запрещенных организаций. Потом он пытался напугать мужчину тем, что возбуждено уголовное дело и надо оказать содействие следствию в поимке преступников.

Пенсионер не поверил звонившему, поскольку читал новости о знал о таких схемах мошенничества. Он хотел сразу завершить общение, но аферист начал присылать пенсионеру снимки различных документов, среди которых было постановление о возбуждении уголовного дела. Кроме того, мошенник назвал некоторые личные данные пенсионера, в итоге тот купился на ложь и согласился «сотрудничать».

В итоге он потерял 160 тысяч рублей.