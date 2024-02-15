Агентство США передало Украине 57 мини-ТЭЦ 15.02.2024, 23:40

1,484

Как они выглядят.

Агентство США по международному развитию (USAID) передало Украине 57 когенерационных газопоршневых установок (КГУ) мощностью от 50 кВ до 1500 кВ, сообщило Министерство инфраструктуры.

Благодаря этому теплоснабжающие предприятия смогут генерировать дополнительно 56,5 МВт электроэнергии для собственных нужд и обеспечат теплом около 1 млн граждан и 960 объектов социальной сферы.

Речь идет о школах и больницах, а также других объектах местной критической инфраструктуры, в частности водоканалах.

Когенерация – это одновременная выработка тепловой и электрической энергии. Такие газопоршневые установки используют газообразное топливо, которое сгорает в двигателе и приводит в движение поршни. Механическая энергия передается через вал к генератору, который в свою очередь производит электроэнергию. При выработке электрической энергии в когенерационной установке параллельно выделяется тепло, которое можно также использовать.

Для стабильного тепло- и энергоснабжения в зимний период USAID закупает всего 91 когенерационную установку для 32 городов Украины и двух университетов.

В декабре премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что до конца 2023 года в Украину должно поступить 69 мини-ТЭЦ малой и средней мощности.