ВСУ уничтожили уже треть всех кораблей ЧФ РФ 15.02.2024, 23:54

Из 13 крупных десантных кораблей Черноморского флота в строю осталось пять.

Треть кораблей Черноморского флота РФ уже уничтожена, в том числе 4 из 13 крупных десантных кораблей.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, информирует «Интерфакс-Украина».

«Если брать исключительно такой класс кораблей, как большой десантный корабль, их в общей сложности было до начала полномасштабного вторжения 13 единиц в распоряжении так называемого Черноморского флота, при этом 6 они сюда специально завели под предлогом учений во время подготовки к полномасштабному вторжению на нашу страну. Из этих 13 единиц по состоянию на данный момент в строю остается 5: четыре уничтожены и четыре находятся в ремонте», - сказал Плетенчук.

Спикер ВМС ВСУ констатировал, что в Азово-Черноморском регионе уничтожена примерно треть кораблей ЧФ РФ. «Еще 15 единиц находятся в ремонте из-за различных повреждений, однако группировка остается достаточно опасной», - добавил Плетенчук.

По его словам, оставшиеся большие десантные корабли продолжат выполнять все задачи в акватории Черного моря и, вероятнее всего, находящиеся на ремонте также будут восстановлены. «У них нет выбора... Оставить акваторию они позволить себе не могут. Это уже будет называться капитуляция. Поэтому они вынуждены выполнять все задачи... Этот процесс будет продолжаться и дальше, так же, как и уничтожение этих единиц», - сказал представитель ВМС ВСУ.