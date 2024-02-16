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«Железный легион»: в Израиле нашли базу римских легионеров

  • 16.02.2024, 3:46
«Железный легион»: в Израиле нашли базу римских легионеров

Видеофакт.

Археологи обнаружили недалеко от города Мегиддо в Израиле возле древней деревни Кфар-Отней базу, в которой располагался знаменитый римский легион «Феррата» («Железный легион»). Возраст находки оценивается в 1800 лет, сообщает Arkeonews.

Отмечается, что лагерь римских легионеров VI легиона — единственная римская военная база такого размера, которая была расположена и обнаружена в Израиле.

Археологам удалось найти останки главной улицы лагеря, Виа Претория, а также полукруглый подиум и участки каменного тротуара, принадлежавшие крупному монументальному общественному зданию.

«Лагерь римского легиона в Легио был постоянной военной базой для более чем 5000 римских солдат на протяжении более 180 лет, с 117–120 до примерно 300 г. н. э. В центре лагеря длиной 550 м и шириной 350 м пересекались две основные дороги, и здесь был возведен его штаб. Именно от этой базовой точки измерялись и отмечались вехами все расстояния по дорогам Римской империи до главных городов севера страны. Остатки древних зданий не сохранились должным образом, поскольку большая часть строительных камней с течением времени была вывезена и повторно использовалась в строительных проектах, реализованных в византийский и раннеисламский периоды», — заявил доктор Йотам Теппер руководитель раскопок, проводимых Управлением древностей Израиля.

Обнаружить останки базы римских легионеров в Израиле удавалось и ранее. Но в основном они представляли собой краткосрочные осадные лагеря или небольшие стоянки, связанные со вспомогательными дивизиями. Находка же, сделанные у Мегиддо, представляет собой сложную крепость легионеров — одну из первых в своем роде, которая был постоянно населена.

Исторические источники указывают на существование базы легионеров в Иерусалиме, но ее еще предстоит обнаружить.

Легион был сформирован Юлием Цезарем в 52 г. до н. э.. Его первое участие в боевых действиях состоялось во время кампании против галльского вождя Верцингеторикса, осажденного в Алезии. Легион сопровождал Цезаря и в Александрию. Название «Феррата» можно перевести как «бронированный» или «железный» легион. Вероятно, оно было отсылкой к доспехам воинов.

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