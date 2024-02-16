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В России скрывают потери среди экипажа большого десантного корабля «Цезарь Куников»

  • 16.02.2024, 4:59
В России скрывают потери среди экипажа большого десантного корабля «Цезарь Куников»

Корабль 14 февраля уничтожили украинские силы.

В России скрывают потери среди экипажа большого десантного корабля «Цезарь Куников», который 14 февраля уничтожили украинские силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

По словам Плетенчука, официально на борту утопленного корабля находились 87 членов экипажа. В настоящее время установить точное количество погибших и раненых тяжело.

Он добавил, что можно лишь подтвердить, что после атаки на корабль тела — живые или мертвые — грузили на побережье на кареты скорой помощи и везли уже в медучреждения.

Спикер отметил, что Россия пытается максимально скрыть информацию о потерях среди экипажа. Обычно она появляется в течение некоторого времени, в основном, в некрологах.

Кроме того, в России «закрывают рот даже родственникам погибших». Им запрещают в соцсетях поститься подобную информацию.

«Их мотивируют тем, чтобы мы (украинцы - ред.) не радовались», - пояснил Плетенчук.

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