Глава Госдумы РФ ошарашил заявлением о Путине 11 16.02.2024, 8:12

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Володин потерял остатки адекватности.

Спикер нижней палаты российского парламента считает, что «американцы мечтают о таком президенте», как действующий глава Кремля.

В США хотели видеть на посту президента страны Владимира Путина. Но «на зависть» американцам он баллотируется в президенты Российской Федерации.

Об этом заявил в четверг, 15 февраля, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты российского парламента.

«У нас самый сильный кандидат. Если посмотреть, что пишут в Америке, они хотели бы, чтобы у них президентом был Владимир Путин. Но у них нет — он у нас. А у них Джо Байден», — сказал, обращаясь к российским депутатам, Володин.