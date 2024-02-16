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В Москве стреляли в «главу Федерации бокса «ДНР»

  • 16.02.2024, 8:19
  • 5,502
В Москве стреляли в «главу Федерации бокса «ДНР»

Перестрелку показали на видео.

Так называемый «глава» Федерации бокса ДНР» и «вор в законе» из оккупированной Горловки Армен Саркисян устроил перестрелку с чеченским бойцом смешанных единоборств (ММА) Расулом Очаевом. Как сообщают российские СМИ, причиной стало ДТП, которое устроила дочь Саркисяна, пишет obozrevatel.com.

Эмилия Саркисян, проезжая Плющиху на Mercedes-Benz G-класса, задела Lexus Очаева, поцарапав его авто. Стороны не смогли договорится при составлении европротокола, после чего чеченец предложил девушке позвать «ответственного за ее поведение» мужчину.

На звонок приехал отец вместе с вооруженными телохранителями. После стычки и толкотни Очаев открыл стрельбу из травматического оружия. Охрана Саркисяна стала стрелять в ответ резиновыми пулями. В результате двое охранников Саркисяна и сам Очаев госпитализированы с пулевыми ранениями.

Московский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве в отношении лица, которое инициировало перестрелку.

По сообщению ГУР МОУ Армен Саркисян (Армен Горловский) – криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича. Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой смотритель всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и «отжимом» бизнесов на оккупированных территориях Украины.

Местные СМИ несколько лет назад писали, что на Донбасс «Горловский» вернулся в 2016 году, тогда же он возобновил влияние в регионе. В Горловке Саркисян стал «теневым хозяином», там у него была сеть ресторанов и кафе, также он контролировал оставшийся в так называемой «ДНР» бизнес и куратором местной «власти». Причастен Саркисян также к открытию боксерских клубов, ставших «кузницей кадров» для криминальных группировок.

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