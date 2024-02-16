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Генерал Тарнавский: В Авдеевке ожесточенные бои, проводится маневр на угрожающих направлениях

  • 16.02.2024, 8:24
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Генерал Тарнавский: В Авдеевке ожесточенные бои, проводится маневр на угрожающих направлениях

Украинский командующий рассказал о ситуации в городе.

Силы обороны Украины продолжают защищать Авдеевку от российских захватчиков и сдерживают продвижение противника. В черте города продолжаются ожесточенные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» генерала Александра Тарнавского.

Генерал рассказал о ситуации в Авдеевке по состоянию на вечер четверга, 15 февраля, и отметил, что она «сложная, но контролируемая».

«Ожесточенные бои идут в черте города. Наши войска применяют все имеющиеся силы и средства для сдерживания врага», - говорит Тарнавский.

Он обратил внимание, что согласно принятому решению происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками ВСУ на угрожающих направлениях.

«Кроме того, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения», - рассказал командующий ОСНВ «Таврия».

По словам Тарнавского, были подготовлены новые позиции и продолжают готовиться «мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев».

«Командиры на местах знают свою задачу и выполняют ее согласно плану Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины по стабилизации ситуации на данном направлении. Управление войсками - устойчивое и эффективное», - говорится в его сообщении.

Также украинский командующий подчеркнул, что Силы обороны ценят каждый клочок украинской земли, но «высшая ценность и приоритет для нас - сохранение жизни украинского солдата».

«Авдеевская оборонная операция продолжается. Наши воины и дальше уничтожают армию оккупанта и перемалывают ресурсы и резервы врага, которые тот, не жалея, бросает в бой», - сообщил Тарнавский.

Бои за Авдеевку

Напомним, войска РФ уже несколько месяцев подряд усиливают свои атаки в попытках оккупировать Авдеевку. Они хотят окружить город, а затем взять его под свой контроль.

Украинские защитники продолжают держать оборону и наносить оккупантам огромные потери.

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