Боевой выход Буданова со спецназом ГУР во время контрнаступления показали на видео 16.02.2024, 8:28

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Глава ГУР подписывает флаг Украины на освобожденной территории.

В Сети появилось архивное видео боевого выхода начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова со спецназом военной разведки.

Время и место съемки не уточняются, однако, скорее всего, кадры были сняты в 2022 году во время контрнаступления Сил обороны.

«Боевой выход Буданова вместе со спецподразделением ГУР. Время и место не указаны», - говорится в описании к видео.

На кадрах начальник военной разведки и бойцы спецназа, судя по всему, находятся на территории частного дома в одном из освобожденных населенных пунктов.

В ролике можно увидеть, как Буданов подписывает флаг Украины.

На днях вышел репортаж «Украинской правды» о работе спецподразделения ГУР Kraken, в котором командир подразделения с позывным Вито рассказал, что Буданов принимал участие в штурме вражеских позиций во время операции по освобождению населенного пункта Русская Лозовая в Харьковской области в конце апреля 2022 года.

В материале отмечается, что бойцы подразделения Kraken первыми заходили в указанное село, а его зачистка от противника продолжалась несколько суток.