У Путина глаза вылезли из орбит 4 Валентин Ким, «Деловая столица»

16.02.2024, 8:37

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О чем говорит невербальное поведение главы Кремля.

Почему Путин махал руками, дергал ногой и таращил глаза во время разговора с американским журналистом?

Шоу или разговор?

Саму беседу Путин начал с корректирующего вопроса – это шоу или деловой разговор. Такой переговорный ход – не просто боязнь попасть в неловкое положение, в котором находятся визитеры американских политических шоу. Кремлевский руководитель уже был в такой роли в начале нулевых, и она, эта роль, ему очень не понравилась. Нельзя унижать свой статус американским форматом, потому что это может ударить по российскому имиджу. Поэтому Путин четко определяет, на каких условиях будет вестись разговор.

Путин всегда осторожно относится к вопросам своего статуса, авторитета, легитимности. И даже ручной пропагандист от Трампа не заставляет его забыть о безопасности статуса.

Сигналы лжи

В очередной раз отмечу, что на самом деле сигналов именно лжи не существует. Это лишь «народное» название некоторых невербальных проявлений, свидетельствующих о неуверенности или сомнении, а не о наличии ложной информации. Однако в сочетании с другими поведенческими проявлениями такие невербальные сигналы могут с большой долей вероятности свидетельствовать о сознательной лжи. Поэтому для упрощения часто их называют именно так.

Итак, что же там с ложью?

В самом начале разговора, буквально на 41 секунде, Путин демонстрирует один из таких сигналов – пожимает одним плечом при ответе на вопрос, почему он говорил, что США и НАТО готовятся тайно напасть на Россию. Путин отвечает, что такого не говорил, и дважды в течение нескольких секунд пожимает плечом. Такое проявление называют эмблематическим жестом. Он является частью жеста «Незнание».

Так вот, наше подсознательное, когда мы лжем, угнетает проявление этого жеста в полной версии, но какие-то части такой «эмблемы» все равно вылезают и чаще всего проявляются в виде пожимания одним плечом.

То есть Путин уверяет, что не говорил ничего такого, но его тело говорит «не знаю» в ответ. Выходит, Путин начинает лгать с первой же минуты. Это, конечно, не новость, а лишь подтверждение его натуры.

Не менее интересно и окончание интервью. В самом конце Путин размышляет, почему это Запад не хочет вступать с ним в переговоры и говорит следующее (прямая речь): «Это предмет переговоров, которые с нами никто не хочет вести... Или точнее сказать хотят, но... э ...ну я же знаю!!!, что хотят… ну я не только вижу это, я это знаю! Но никак не могут понять, как это сделать».

И сразу после этого литературного опуса он касается пальцем носа, что можно толковать как признак лжи. Касание руками частей лица часто сопровождается сомнительными высказываниями. Вернее наоборот. Сомнительные высказывания сопровождаются касанием руками разных частей лица.

То есть Путин лжет с первой минуты разговора до последней. Это все, что нужно знать об этом «интервью».

Далее немного поверхностно, чтобы не превращать пост в лонгрид.

Чего он этими ногами крутит?

Наблюдая за Путиным уже много лет, отмечу, что эти пляски с ногами проявились уже давно, но с каждым годом становятся все интенсивнее. Наиболее вероятное объяснение, как мне кажется, заключается не в каких-то скрытых сигналах, а в обычной усталости суставов ног от каблуков.

Путину необходимо скрывать свой маленький рост, чтобы выглядеть более авторитетно. А от скрытых каблуков у него начинают ныть суставы. Возраст уже за 70. Вот он и выкручивает все это, сбивая с толку зрителей и экспертов по невербалке.

Чего вытаращил глаза?

Объясню, почему на это вообще обращают внимание. Такой взгляд, используемый Путином, часто служит инструментом привлечения внимания к себе и своей информации. И чем больше мы считаем свою информацию чрезвычайно важной, тем сильнее мы таращимся на собеседника. Для Путина вся эта глупость о Рюрике и неблагодарном НАТО – очень важна, это очень персональный и чувствительный вопрос. Можно сказать, что для Путина скрытая выгода второго порядка от этого интервью – убедить Карлсона в собственной правоте и получить некое эмоциональное сочувствие: «Да, да, Владим Владимрыч, такие с*ки эти натовские американцы!» или «Да ты шо! Вот прям так и сказали? Вот же нехристи!».

Что-то он размахался руками. Еще и пальчиком пишет цифры

Путин редко использует сложную и интенсивную жестикуляцию. Напротив, ему присущ совершенно противоположный стиль коммуникации: ограниченные движения правой рукой, почти не используется левая рука, узкая локализация жестов, низкий уровень их формирования и т.д.

А тут он что-то размахался. Жестикуляция интенсивная, очень высокая, разнообразная. Еще и глаза вытаращил. Просто мастер-класс по пантомиме. Мы фактически видим немного другого Путина – увлеченного, неуверенного, который хочет во что бы то ни стало убедить и эмоционально увлечь своего собеседника.

И все это происходит на фоне желания договориться о переговорах, желания обосновать ничем не спровоцированное нападение на другое государство и тотального чувства изолированности.

Ведущее чувство – обида на НАТО

Путин настолько много говорил о НАТО, что идея признания его правоты становится для него самого идеей-фикс. Он настолько зафиксирован в ней, что не может говорить (и думать) ни о чем другом. Он посвятил много времени тому, чтобы перечислить все «несправедливости» НАТО по отношению к себе. Там его не услышали, здесь его не услышали, вот его мысль не учли. Фактически мы видим обиженного человека, который очень болезненно переживает лишение себя статуса члена клуба избранных.

Беда в том, что у этого обиженного человека есть ядерная кнопка и готовность (вместе с желанием) убивать людей. Прямо сейчас под это желание он пододвигает основу собственной обиды.

Общее впечатление от поведения

Общее впечатление следующее: к глупому деду с хутора приехал журналист из районной газеты. Дед много лет засыпал газету своими письмами и редактор решил, что проще отправить к нему кого-то, чем еще много лет читать дедов бред. Ну, а дед решил вывалить на журналиста все и сразу. Журналист, кстати, тоже из тех, кого не жалко.

<Если серьезно, то я увидел следующие вещи:

Путин лжет. Это не новость, но тот факт, что он лжет на первой же минуте и делает это на последней, очень символичен. Ничего, кроме лжи и манипуляций, ждать от этого человека не стоит.

Он очень болезненно переживает не только прошлые образы, но и свою изоляцию. А это свидетельствует о том, что кто угодно — от Трампа и Орбана до Хезболлы и Талибана — получит от него любые ресурсы, если хоть немного удовлетворит дефицит общения и поддержит иллюзию признания. Для человека, всю жизнь делающего ключевой аспект на легитимности своей власти, признание — это наркотик. И за такую дозировку он будет делать все.

Ключевой месседж Путина – «я готов к переговорам». Но главное не это, а тот факт, что он его даже не скрывает. Прошли времена скрытых игр с намеками и двойным толкованием. Кремлевский маньяк говорит прямо, чего он хочет.

Напоследок мне вспомнился почему-то Паниковский из романа «Золотой теленок». В ответ на жалобы, что он стар и его девушки не любят, Остап Бендер предложил ему обратиться в Лигу сексуальных реформ. Я думаю, если бы Паниковский обратился туда, то его аргументация выглядела бы именно так, как выглядела аргументация Путина: бесконечный перечень обид, непомерная жестикуляция, ложь и выпученные глаза.

Валентин Ким, «Деловая столица»