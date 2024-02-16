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«Хватит врать»: скандальная российская актриса набросилась на Киркорова

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  • 16.02.2024, 8:45
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«Хватит врать»: скандальная российская актриса набросилась на Киркорова

Артиста за выступление перед оккупантами назвали «трусом».

Скандальная российская актриса-путинистка Яна Поплавская, которая некогда сыграла роль Красной Шапочки в советском фильме и на этом ее карьера закончилась, набросилась на бывшего «короля» российской эстрады Филиппа Киркорова. Он недавно попал в немилость властей РФ, так как принял участие в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

Но не это расстроило актрису одной роли, а поездка Киркорова, который отправился замаливать свои «грехи» на Донбасс и исполнил песню украинки Ирины Билык.

Путинистка назвала Киркорова «трусом, который от страха забыл слова своей песни».

«И кто нам объяснит - за одну эту поездку ему теперь обязаны дать эфиры, концерты и индульгенцию во всем? Почему-то никто из известных мне артистов не рассчитывал ни на какие блага, помогая бойцам и ездя на фронт! У них только одна цель и задача - поддержать наших ребят. Никто из них не думает о себе. Поэтому поездка Киркорова - это ложь, очковтирательство! Хватит нам врать! Хватит врать народу! Это НЕ культура! Это НЕ наши ценности! России это НЕ нужно!» - заявила пропагандистка.

Напомним, ранее СМИ опубликовали видео, снятое в Горловке (Донецкая область), на котором Киркоров выступает перед ранеными оккупантами.

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