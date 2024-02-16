«Она просто стояла и смотрела в одну точку» 2 16.02.2024, 8:48

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Соседи рассказали о матери, подозреваемой в убийстве своих четверых детей в Орше.

Дети, которых накануне нашли мертвыми в квартире в Орше, находились в социально опасном положении, их должны были изъять из семьи, но не успели. Об этом рассказал начальник управления Генпрокуратуры Валерий Толкачев в эфире гостелеканала «Беларусь 1».

Напомним, что погибли четверо из шести детей, двое старших, как рассказали в сюжете, в тот момент еще не вернулись из школы.

Многие соседи до сих пор не верят в произошедшее. На данный момент причина, почему мать могла задушить четверых маленьких детей, пока неизвестна. Основная версия соседей — женщина не хотела отдавать детей социальной опеке.

«Последний год как-то мне показалось, что она изменилась, изменилась ее психика, потому что ее сожителя (отца последних троих детей) забрали в ЛТП», — рассказала одна из соседок подозреваемой, добавив, что произошедшее 14 февраля «было страшно», а «ее глаза вчерашние невозможно забыть».

Еще одна женщина, живущая в доме, где произошло это резонансное убийство, рассказала, что мать убитых детей была «никакая» после случившегося.

«Я думала, дети бегают, балуются, тут муж говорит: «Иди выйди, там кто-то очень громко плачет». Я выхожу — женщина там плакала. Мы спустились, стояла вот эта вот мама детей, вообще никакая, просто стояла и смотрела в одну точку, никак не реагировала», — описала ситуацию соседка.

Одна из местных жительниц, которая летом часто встречалась на детской площадке во дворе дома с подозреваемой в убийстве своих детей, призналась, что негативного впечатления та не производила.

«Бывали дети здесь летом на лавочке, играем все вместе, разговариваем, общаемся, плохого ничего не могу сказать. Она всегда как будто встревоженная была», — поделилась местная жительница, добавив, что подозреваемая «всегда рядом с детками была».

«Ранее в отношении семьи трижды проводились социальные расследования. По результатам последнего из них в январе текущего года все шестеро детей были признаны находящимися в социально опасном положении, поскольку родители не удовлетворяли основные жизненные потребности детей. Не выполняли рекомендации медицинских работников. В доме систематически отсутствовала еда для детей. При этом их отцы вели аморальный образ жизни и с детьми не проживали», — отметил в эфире представитель Генпрокуратуры.

В настоящее время с задержанной продолжаются следственные действия. Также назначена экспертиза, которая определит, была ли она в состоянии аффекта или под действием каких-либо веществ.