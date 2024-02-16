Кремль потерял ключевого союзника в Центральной Азии 2 16.02.2024, 8:53

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Узбекистан вводит санкции против РФ.

Власти Узбекистана решили присоединиться к санкциям Запада против РФ, фигурантами которых к началу 2024 года стали более 11 тысяч российских граждан и компаний.

Решением парламента страны банкам запретили любые финансовые операции со средствами физических и юридических лиц из «черного списка» во избежание вторичных санкций, пишут «Ведомости».

Пресс-служба мажлиса (парламента республики) уточнила, что принятый законопроект учитывает санкционный опыт Чехии, Латвии и Эстонии.

Национальный банк Узбекистана уже получил дополнительные полномочия, которые позволят повысить «эффективность системы санкционного комплаенса в банковском секторе».

Разворот Узбекистана в сторону Запада активизировался после неоднозначных заявлений российских лидеров мнений о необходимости оккупировать территорию страны.

Так, награжденный Путиным писатель Захар Прилепин призвал к захвату соседних с РФ стран, чьи граждане приезжают в Россию на заработки.

После этих слов Ташкент потребовал объяснений от Москвы. Позже МИД России вызвал «на ковер» посла Узбекистана. Причиной стали слова ректора Шерзодхона Кудратходжаева о нежелании россиян учить языки стран, в которых они живут.