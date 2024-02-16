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Банки обещают белорусам деньги просто так, но есть нюанс

  • 16.02.2024, 9:03
  • 4,710
Банки обещают белорусам деньги просто так, но есть нюанс

Эксперты «Беларусбанка» обратили внимание на странности.

В редакцию onliner.by обратился Дмитрий из Минска: увидел в Instagram рекламу, где обещают деньги за установку мобильного приложения банка, и засомневался в акции. Объявление цепляет слоганом «Беларусбанк дарит подарок 100 BYN». Из условий — пройти регистрацию в онлайн-банкинге. Еще на баннере указано юрлицо и номер лицензии.

Вот что рассказали журналистам в «Беларусбанке»:

— Эта акция — очередная мошенническая схема. При переходе по ссылкам в фейковых объявлениях и при вводе информации, скорее всего, пользователи скомпрометируют свои персональные данные. Обо всех акциях банк объявляет на своих официальных ресурсах: корпоративном сайте либо в официальных аккаунтах в социальных сетях. Их перечень доступен по ссылке. Банк очень просит своих клиентов критично относиться к рекламе в интернете. А мобильное приложение M-Belarusbank устанавливать только из официальных магазинов приложений.

В банке отмечают, что похожие акции якобы от «Беларусбанка» появляются в сети почти каждую неделю, и советуют проверять подобные объявления — смотреть нужно вкладку «Новости» на корпоративном сайте.

Похожая реклама замечена и от лица «БНБ-банка». В объявлении указано: «Дарим 100 BYN всем новым клиентам», клик по нему ведет на сайт bnbnew.cabinet31.site. Переходим, а там поле для ввода номера телефона и идентификационного номера. Мы обратились в «БНБ-банк» за уточнениями, добавим ответ, как только получим.

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