Бывшей почетной выпускнице БГУ грозит до десяти лет тюрьмы 8 16.02.2024, 9:09

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Девушка ведет свои соцсети почти полностью по-белорусски.

Бывшей почетной выпускнице БГУ грозит до десяти лет тюрьмы за донаты. Задержанную зовут Ксения Ходырева. Ей 27 лет, она из Минска. Училась в школе в минской Лошице, а после поступила в БГУ на факультет социальных коммуникаций (бывший гумфак). В университете Ксения была отличницей и получила звание «почетный выпускник БГУ». Ее даже приглашали на ректорский балл выпускников БГУ, пишет nashaniva.com.

Также Ксения вместе с другими девушками из университета разработала концепцую логотипа турбренда Беларуси для конкурса, который объявляло Министерство спорта и туризма. Презентация также была белорусскоязычной. Правда, в результате интернет-голосования они заняли лишь 10-е место.

По распределению Ксению направили работать в Музей физической культуры и спорта, который находится в Белорусском государственном университете физической культуры. Параллельно она училась там в Классе Конфуция (сейчас — Институт Конфуция) — учреждении, где изучается китайский язык и культура.

Девушка ведет свои соцсети почти полностью по-белорусски. Также она публикует белорусскую музыку и книги и отзывы на белорусские мероприятия — выставки и спектакли.

Но, пожалуй, самым большим увлечением девушки был футбол. Она болела за «Крумкачы» и была участницей KrumkaCheeks — женской любительской команды, которая тренировалась и время от времени проводила игры.

Последний пост в соцсетях девушки датируется 1 апреля 2023 года. После этого она отовсюду исчезла.

На днях над ней начался суд по двум статьям — «финансирование экстремистской деятельности» и «финансирование или иное обеспечение войны». По последней ей грозит до десяти лет тюрьмы. Вероятно, девушку удерживают в СИЗО-1 Минска.