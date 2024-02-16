«Труп увидишь – кричи»: россиянина шокировали потери под Авдеевкой 4 16.02.2024, 9:16

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Оккупант показал последствия боев на видео.

Российский оккупант, которого отправили в так называемые «мясные штурмы» для захвата украинского города Авдеевка, показал реальную ситуацию на поле боя.

В сети опубликовали кадры, на которых два россиянина в районе Авдеевки якобы идут за водой. По пути они встречают множество тел своих мертвых соотечественников и подбитой военной техники армии РФ.

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«Ты иди по траншее, а я пойду рядом. Труп увидишь – кричи. А вот БТР стоит, где меня накрыла «птичка» возле него.. Хорошо, что промазала, а то был бы «200». Так что живем мы весело.. Идем за продуктами. Вот наш танк тоже стоит подбитый, все раздолбили, и от деревьев ничего не осталось. Тут трупы уже эти прикопаны просто. Вот еще танки наши подбитые.. Вот труп наш лежит – половина тела. Это еще пацаны проходят и забирают трупы, а так тут все ими было усеяно», – рассказал он.

Также оккупант пожаловался, что украинские защитники постоянно накрывают российские позиции артиллерией.

«Вот тоже труп обгоревший лежит, осталось от него хр*н да ни хр*на, пол тела. Вот техника тоже наша разбитая – БТР, танк разобрали полностью… Нас глушат конкретно», – говорит россиянин.