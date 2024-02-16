Жительница Ивья истязала полуторагодовалого сына до смерти по советам из TikTok 1 16.02.2024, 9:27

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Что решил суд?

В суде города Ивье рассмотрено громкое дело об истязании полуторагодовалого ребенка собственной матерью, сообщает БелТА. Обвиняемой женщине инкриминируется избиение, лишение сна, обездвиживание и многие другие нарушения прав и свобод ребенка, повлекшие за собой травмы и последующий летальный исход.

Согласно материалам дела, с начала весны по начало осени женщина систематически подвергала сына пыткам, при этом оправдывая их педагогическими порывами. Так, к примеру, поняв, что ребенок никак не учится ходить, она прикрутила обувь малыша к полу и заставляла стоять у стенки ровно по часу в день. Такой способ, по словам обвиняемой, она увидела в ролике в TikTok. Когда ребенок садился, она снова его встряхивала и заставляла стоять. К специалистам при этом женщина не обращалась.

Также, чтобы уложить ребенка спать, женщина закручивала ему руки пеленкой, клала на подушку и натягивала на глаза шапку. Делала она это в связи с тем, что «мальчик путал день и ночь, и это было способом наладить режим». Когда малыш отказывался есть и отталкивал руками ложку — обездвиживание пеленкой снова шло в ход.

Зафиксирован также как минимум один случай умышленного избиения, когда, будучи в алкогольном опьянении, мать нанесла не менее 16 ударов по разным частям тела, причинив вред легкой степени тяжести.

13 сентября прошлого года обвиняемая нашла мальчика на полу бледным и в неестественной позе. Ребенок потерял сознание и не дышал — мать решила, что он подавился игрушкой. Женщина стала трясти его, хлопать по щекам и делать искусственное дыхание, в результате чего дыхание восстановилось. Мать поняла, что у ребенка температура, и дала лекарство, однако врачей вызывать не стала, списав все на «прорезающиеся зубы».

После этого женщина ушла к соседям попросить их положить деньги на телефон, чтобы связаться с мужем. По возвращении домой она обнаружила, что сын снова не дышит, а в его горле скопилась мокрота. Только тогда она вызвала скорую и попыталась откачать жидкость.

Врачи госпитализировали ребенка, но было уже поздно. Полуторагодовалый мальчик умер, а причиной летального исхода был назван менингит с воспалением мягкой и твердой оболочек головного мозга, а также отек спинного мозга.

Ранее подсудимая уже была лишена родительских прав в отношении семерых детей. Также женщина была судима, по ее словам, «около пяти раз». На этот раз ей грозит до пяти лет лишения свободы по части 2 статьи 154 («Истязание заведомо беспомощного лица») и части 2 статьи 149 УК («Причинение телесных повреждений, повлекших мучения»).

Дополнено

Сегодня суд огласил приговор. Женщину приговорили к пяти годам тюрьмы. Также она должна заплатить штраф в размере 150 базовых величин (6000 рублей). Вину мама мальчика не признала.