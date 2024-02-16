Путин угодил в скандал из-за внешнего вида 3 16.02.2024, 9:32

8,502

А где же хваленый «русский мир»?

Во время выступления на одном из российских форумов, Путин, известный своими заявлениями о противостоянии с Западом и важности импортозамещения, был замечен в дорогом костюме итальянского бренда Brioni, сообщает dialog.ua.

Италия, помимо членства в НАТО, активно помогает Украине оружием и военной техникой.

Этот факт вызвал бурю негодования в социальных сетях, где Путина обвинили в лицемерии и лжи.

Пользователи обратили внимание на то, что во время выступления Путин поднял правую руку, что позволило разглядеть на оттопыренном пиджаке логотип Brioni. Цена такого костюма составляет около 8000 долларов без учета стоимости индивидуальной подгонки.

«Вот он, патриот-импортозаместитель! В костюме за 8000 долларов от вражеского НАТОвского бренда», – иронизируют комментаторы.

«А ведь он еще недавно вещал о том, что нужно носить отечественное! Где же его хваленый «русский мир»?», – вопрошают другие.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда Путин попадает в неловкую ситуацию из-за своей любви к дорогим брендам.

Ранее он уже был замечен в часах Breguet за 300 000 долларов и обуви Loro Piana за 10 000 долларов. Глава РФ любит дорогие итальянские пуховики и куртки, игнорируя исконно русские ватник и валенки. Подобные инциденты лишь подпитывают недовольство россиян Путиным, который, декларируя ценности патриотизма и импортозамещения, сам предпочитает пользоваться роскошными товарами из «враждебных» стран.