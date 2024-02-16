закрыть
16 февраля 2024, пятница, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Россияне не способны окружить ВСУ в Авдеевке

  • 16.02.2024, 9:56
  • 3,032
ISW: Россияне не способны окружить ВСУ в Авдеевке

«Котла» не будет.

Ситуация вокруг Авдеевки свидетельствует о том, что российские военные не способны организовать и реализовать окружение либо охват войск противника. В дальнейшем захватчики будут продвигаться путем незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российская наступательная операция по захвату Авдеевки свидетельствует о неспособности военных агрессора провести успешное оперативное окружение либо охват на территории Украины.

В начале локальной наступательной операции в октябре 2023 года захватчики пытались оперативно окружить украинские силы в Авдеевке. Но впоследствии россияне постепенно перешли к ведению боевых действий в обход населенного пункта после того, как не смогли реализовать быстрый маневр, необходимый для окружения.

В ISW напомнили, что «оперативное окружение» - это маневр, во время которого атакующие силы полностью окружают, а затем уничтожают группировку сил противника. В то же время «оперативный охват» - это маневр, при котором атакующие силы пытаются обойти главные оборонительные сооружения противника, чтобы захватить объекты за ними и уничтожить защитников на их нынешних позициях.

«В Авдеевке российские войска не достигли ни того, ни другого. Захватчики неоднократно терпели неудачи в проведении операций по окружению либо охвату украинских войск на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину. Однако в Авдеевке россияне совершили разворот, как и во время захвата Бахмута весной 2023 года. При этом российские войска пытались лишь обойти основные оборонительные позиции Украины для обеспечения тактических преимуществ, но не стремились к более масштабному уничтожению группировки Сил обороны», - говорится в отчете.

В Институте отмечают, что неоднократная неспособность армии РФ провести успешные операции по окружению на оперативном уровне свидетельствует о том, что российские военные, скорее всего, будут продолжать продвигаться путем постепенных незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров, которые могли бы привести к более быстрому продвижению или уничтожению крупных группировок украинских Сил обороны.

Бои за Авдеевку

Российские войска несколько месяцев подряд штурмуют Авдеевку в Донецкой области. Они пытаются окружить город, чтобы впоследствии взять его под свой контроль. Силы обороны Украины держат оборону и наносят оккупантам огромные потери.

На сегодняшний день бои ведутся уже в пределах города. На днях на усиление защиты Авдеевки перебросили 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Также военные ВСУ позаботились о запасных путях логистического снабжения на случай перерезания врагом основного логистического пути.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что по состоянию на вечер 15 февраля, ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. В городе продолжаются ожесточенные бои с врагом, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками ВСУ на угрожающих направлениях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип