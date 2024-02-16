ISW: Россияне не способны окружить ВСУ в Авдеевке 16.02.2024, 9:56

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«Котла» не будет.

Ситуация вокруг Авдеевки свидетельствует о том, что российские военные не способны организовать и реализовать окружение либо охват войск противника. В дальнейшем захватчики будут продвигаться путем незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Российская наступательная операция по захвату Авдеевки свидетельствует о неспособности военных агрессора провести успешное оперативное окружение либо охват на территории Украины.

В начале локальной наступательной операции в октябре 2023 года захватчики пытались оперативно окружить украинские силы в Авдеевке. Но впоследствии россияне постепенно перешли к ведению боевых действий в обход населенного пункта после того, как не смогли реализовать быстрый маневр, необходимый для окружения.

В ISW напомнили, что «оперативное окружение» - это маневр, во время которого атакующие силы полностью окружают, а затем уничтожают группировку сил противника. В то же время «оперативный охват» - это маневр, при котором атакующие силы пытаются обойти главные оборонительные сооружения противника, чтобы захватить объекты за ними и уничтожить защитников на их нынешних позициях.

«В Авдеевке российские войска не достигли ни того, ни другого. Захватчики неоднократно терпели неудачи в проведении операций по окружению либо охвату украинских войск на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину. Однако в Авдеевке россияне совершили разворот, как и во время захвата Бахмута весной 2023 года. При этом российские войска пытались лишь обойти основные оборонительные позиции Украины для обеспечения тактических преимуществ, но не стремились к более масштабному уничтожению группировки Сил обороны», - говорится в отчете.

В Институте отмечают, что неоднократная неспособность армии РФ провести успешные операции по окружению на оперативном уровне свидетельствует о том, что российские военные, скорее всего, будут продолжать продвигаться путем постепенных незначительных тактических достижений, а не с помощью более широких маневров, которые могли бы привести к более быстрому продвижению или уничтожению крупных группировок украинских Сил обороны.

Бои за Авдеевку

Российские войска несколько месяцев подряд штурмуют Авдеевку в Донецкой области. Они пытаются окружить город, чтобы впоследствии взять его под свой контроль. Силы обороны Украины держат оборону и наносят оккупантам огромные потери.

На сегодняшний день бои ведутся уже в пределах города. На днях на усиление защиты Авдеевки перебросили 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Также военные ВСУ позаботились о запасных путях логистического снабжения на случай перерезания врагом основного логистического пути.

Командующий оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александр Тарнавский отметил, что по состоянию на вечер 15 февраля, ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая. В городе продолжаются ожесточенные бои с врагом, происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками ВСУ на угрожающих направлениях.