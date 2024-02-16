«Контртеррористическую операцию» на границе Беларуси с Украиной внезапно завершили

«Контртеррористическую операцию» на границе Беларуси с Украиной внезапно завершили2
- 16.02.2024, 9:59
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Что это было?
Проведение «контртеррористической операции» в Лельчицком районе завершено. Об этом сообщила лельчицкая районка «Светлае жыццё» со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области.
Об операции было заявлено вчера. «Проверяют готовность своих структурных подразделений», — сказали вчера в райисполкоме.
Во вчерашнем объявлении от управления КГБ по Гомельской области население района просили сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.
СМИ сообщали, что в район прибыли по меньшей мере три вертолета из Минска.
Лельчицы находятся в 10 км от границы с Украиной.