«Контртеррористическую операцию» на границе Беларуси с Украиной внезапно завершили 2 16.02.2024, 9:59

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Что это было?

Проведение «контртеррористической операции» в Лельчицком районе завершено. Об этом сообщила лельчицкая районка «Светлае жыццё» со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области.

Об операции было заявлено вчера. «Проверяют готовность своих структурных подразделений», — сказали вчера в райисполкоме.

Во вчерашнем объявлении от управления КГБ по Гомельской области население района просили сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

СМИ сообщали, что в район прибыли по меньшей мере три вертолета из Минска.

Лельчицы находятся в 10 км от границы с Украиной.