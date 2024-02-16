закрыть
16 февраля 2024, пятница, 10:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Контртеррористическую операцию» на границе Беларуси с Украиной внезапно завершили

2
  • 16.02.2024, 9:59
  • 2,254
«Контртеррористическую операцию» на границе Беларуси с Украиной внезапно завершили

Что это было?

Проведение «контртеррористической операции» в Лельчицком районе завершено. Об этом сообщила лельчицкая районка «Светлае жыццё» со ссылкой на управление КГБ по Гомельской области.

Об операции было заявлено вчера. «Проверяют готовность своих структурных подразделений», — сказали вчера в райисполкоме.

Во вчерашнем объявлении от управления КГБ по Гомельской области население района просили сохранять спокойствие и подчиняться требованиям сотрудников силовых структур.

СМИ сообщали, что в район прибыли по меньшей мере три вертолета из Минска.

Лельчицы находятся в 10 км от границы с Украиной.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Старый трюк
Старый трюк Виталий Портников
Безлошадный всадник ищет скакуна
Безлошадный всадник ищет скакуна Владимир Халип
Ответ на маразм Путина
Ответ на маразм Путина Вадим Денисенко
Крестный отец
Крестный отец Ирина Халип