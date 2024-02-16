Зеленский легализовал медицинский каннабис в Украине 16.02.2024, 10:07

Для реабилитации военных.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса, сообщает сайт Верховной рады. Ранее к этому призывали, в частности, для реабилитации военных с посттравматическим расстройством.

На сайте Верховной рады Украины сообщается, что 13 февраля «Закон о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны» был возвращен с подписью Зеленского.

Новый закон регулирует оборот в Украине каннабиса в медицинской, промышленной, образовательной и научной деятельности. Медпрепараты на основе вещества можно будет получить только по электронному рецепту, а за распространение марихуаны для рекреационного потребления по-прежнему будут наказывать.

Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать каннабис смогут только юрлица, получившие соответствующую лицензию и сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальную кодировку, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Документ вступает в силу через полгода.

Обсуждение вопроса о легализации медицинского каннабиса в Украине шло несколько лет. В поддержку законопроекта высказывался сам Владимир Зеленский.

Необходимость легализации каннабиса в медицинских целях, в частности, обосновывали тем, что такие препараты востребованы для реабилитации военных с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Документ, считают в комитете Рады по здоровью и медпомощи, максимально нивелирует риски использования медицинского каннабиса не по назначению.

Зеленский также отмечал, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации.

«Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса», — заявлял он.