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На Немиге в Минске загорелась «умная» остановка

  • 16.02.2024, 10:10
На Немиге в Минске загорелась «умная» остановка

Пожар вспыхнул сегодня ночью.

В Минске произошел пожар интерактивной остановки общественного транспорта. Информация о нем содержится в сводке МЧС. Сообщение о пожаре поступило в 2:44 сегодня ночью. Скорее всего, речь идет об остановке у станции метро Немига.

«В 02:44 в ЦОУ МГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в Центральном районе г. Минска по ул. Кирилла и Мефодия, 3 (напротив). Установлено, что произошло загорание изоляции электропроводки в электророзетке в интерактивной многофункциональной остановке (4х2 м) для пассажиров общественного транспорта», – говорится в сводке.

В результате повреждена электропроводка кофейного аппарата, игрового аппарата с игрушками, электророзетка, закопчено помещение. Причина пожара устанавливается.

Так называемую «умную» остановку на Немиге поставили в 2019 году. Она оснащена зарядными устройствами, зоной Wi-Fi. Также здесь установлен банкомат, инфокиоск, продаются билеты на общественный транспорт, вода, кофе и другие товары в торговых автоматах.

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