Потери РФ в Украине превысили критическую цифру
- 16.02.2024, 10:17
Длины тел ликвидированных оккупантов хватит на «дорогу» до МКС и обратно.
Потери Вооруженных сил Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 400 300 человек личного состава. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
По данным украинского командования, только за минувшие сутки ВС РФ потеряли убитыми и ранеными 1210 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили или вывели из строя:
23 танка;
39 бронемашин;
21 артиллерийскую систему;
4 БПЛА;
13 крылатых ракет;
25 машин;
4 единицы спецтехники.
Ликвидированных россиян можно «выстроить» в длину до МКС
Как отметили в Управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ (СтратКом), длины выстроенных в ряд 400 тысяч ликвидированных в Украине россиян хватит, чтобы добраться до Международной космической станции (МКС) и вернуться обратно.