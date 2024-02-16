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Потери РФ в Украине превысили критическую цифру

  • 16.02.2024, 10:17
Потери РФ в Украине превысили критическую цифру

Длины тел ликвидированных оккупантов хватит на «дорогу» до МКС и обратно.

Потери Вооруженных сил Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 400 300 человек личного состава. Об этом в пятницу, 16 февраля, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

По данным украинского командования, только за минувшие сутки ВС РФ потеряли убитыми и ранеными 1210 бойцов. Кроме того, ВСУ уничтожили или вывели из строя:

23 танка;

39 бронемашин;

21 артиллерийскую систему;

4 БПЛА;

13 крылатых ракет;

25 машин;

4 единицы спецтехники.

Ликвидированных россиян можно «выстроить» в длину до МКС

Как отметили в Управлении стратегических коммуникаций Генштаба ВСУ (СтратКом), длины выстроенных в ряд 400 тысяч ликвидированных в Украине россиян хватит, чтобы добраться до Международной космической станции (МКС) и вернуться обратно.

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