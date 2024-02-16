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Песков опоздал

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  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 16.02.2024, 10:33
  • 4,564
Песков опоздал

Кремль превратился в посмешище.

Дмитрий «говорящие усы» Песков выступил со слегка запоздавшим заявлением о «НеВойне»:

«Специальная военная операция» начиналась как операция против Украины, но со временем приняла форму войны против коллективного Запада. Недружественные страны во главе с США напрямую вовлечены в этот конфликт, в связи с чем война может длиться несколько дольше».

Спустя 2 года «индеец Зоркий глаз» заметил, что «НеВойна» идет чуть дольше, чем изначально запланированное «взятие Киева за 3 дня».

Чем вот такие комментарии — лучше бы молчали. Каждый раз когда представители путинского режима открывают свои рты и начинают комментировать ход боевых действий — невольно испытываешь стыд.

А ведь к «выборам», ценой жизней еще нескольких десятков тысяч своих солдат, уничтожат пару украинских деревень и представят это невероятным достижением.

Кремль не может и не хочет признать, что в глазах независимых аналитиков и экспертов давно превратился в посмешище.

«Вторая армия мира» стала синонимом переоценки своих возможностей и провала.

Умный учится на чужих ошибках, дурак на своих, российская «элитка» не обучаема, так что бессмысленная и бесперспективная бойня будет продлеваться и дальше.

Рази личных амбиций обезумевшего диктатора, который давно утратил связь с реальностью.

После завершения «выборов» россиян ожидает целый ряд неприятных известий.

Часть из них будет непосредственно связана с усилением добровольно-принудительной вербовки в оккупационную армию.

Мясные штурмы — дело затратное. Одними зеками и наемниками не обойтись.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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