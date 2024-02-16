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Белоруска едва не убила знакомую россиянку в косметическом кабинете на Кубани

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  • 16.02.2024, 10:36
  • 3,342
Белоруска едва не убила знакомую россиянку в косметическом кабинете на Кубани

Что произошло?

Гражданке Беларуси предъявили обвинение в покушении на убийство жительницы Краснодарского края России. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, 22 января 2021 года на тот момент 53-летняя обвиняемая пришла в косметологический кабинет на улице Отдельской Славянска-на-Кубани, где работала ее 36-летняя знакомая. Между женщинами возник конфликт, в ходе которого фигурантка ножом нанесла удар в область шеи оппонентки. Затем она стала душить знакомую.

Потерпевшей удалось вырваться и позвать на помощь. Коллеги доставили женщину в больницу, где ей была своевременно оказана медицинская помощь. В это время нападавшая скрылась и уехала из России на родину. Женщину объявили в международный розыск.

В августе 2023 года обвиняемая сама вернулась в Славянск-на-Кубани, где ее и задержали.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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