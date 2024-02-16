ИП и самозанятым доначислили подоходный налог 16.02.2024, 10:45

1,458

Что же можно в этой ситуации сделать?

Практики «налоговых расследований» уже достаточно давно прочно вошли в деловую среду. Однако, если раньше финансовые (и уголовные) последствия касались в основном компаний и ключевых лиц (чаще собственников и руководителей), то сейчас набирает скорость тренд, когда «рядовые» граждане «попадают под раздачу».

Адвокат Татьяна Тарахович рассуждает о том, что наступает время, когда с адвокатом стоит идти не только на допрос в правоохранительные органы, но даже и на дачу объяснений в налоговую

Борьба с сокрытием налогов

Пожалуй не секрет, что «верхние строки чартов» налоговых правонарушений занимают «композиции» подмены трудовых отношений (через ИП / самозанятых), «дробление» бизнеса, выплата заработной платы в «конверте» (обналичивание в том числе через «дивидендные» схемы»), сложные корпоративные структуры с участием иностранных юрисдикций, манипуляции с трансферным ценообразованием и затратами.

Реальность такова, что значительное количество оснований для идентификации нарушений (или подкрепления собранных доказательств и выводов) налоговая берет из информации от самих «действующих лиц». В рамках специальной процедуры опроса инспектор получает пояснения, которые потом закладываются в основу для квалификации налогового правонарушения и доначисления налогов.

В 2023 году в Налоговом кодекс появилась норма (и уже «успешно прошла испытания», речь идет об абз. 2. п.-1 ст. 216 НК), которая требует взыскания с физических лиц и ИП доначисленного подоходного налога (если ИП расценивается как работник, т.е. по мнению налоговой выявлена «подмена трудовых отношений»), если «основная» компания уходит в ликвидацию и ее средств / имущества недостаточно, чтоб исполнить роль налогового агента за физическое лицо (т.е. уплатить доначисленный подоходный налог). В первую очередь такая практика коснулась т.н. «подмены трудовых отношений».

Елена Жугер, директор ООО «Белаудитальянс», налоговый консультант и аудитор заявляет о новой антиуклонительной практике в борьбе налоговых органов с сокрытием налогов. Теперь она коснулась и физических лиц. Елена, полагает, что к сожалению, у физических лиц мало возможностей участвовать в процессе обжалования, решение в отношении физических лиц выносится в момент, когда решение по акту проверки самой компании уже вынесено. Данный факт говорит о необходимости физлиц задуматься над «схемами», в которые вовлекают их наниматели и о последствиях.

Финансовый кошмар

Важное обстоятельство заключается в том, что такие извещения не учитывают налоги, которые ИП заплатили самостоятельно, иными словами подоходный налог будет начислен на всю сумму, которую ИП получил от компании. А принимая во внимание указанные ниже аспекты - фактически начинает разыгрываться настоящий финансовый и личный «кошмар».

1. Начисление подоходного налога может захватить период выплат за пять лет, т.е. сумма предъявленного счета от государства может быть более чем «зубодробительной»! ИП может уже даже давно не работать с компаний и получить такое «письмо-счастья».

2. Гражданин часто узнает обо всем уже «по факту» и не владея всей информацией. Это происходит потому, что сама проверка назначается в отношении компании. При этом у налоговых органов в таком случае нет прямой обязанности даже знакомить ИП ни с актом проверки, ни с решением о доначислении налогов. Получается, что лицо имеет на руках извещение (фактически требование) об уплате доначисленных налогов и при этом ему даже не предоставляются документы, которые послужили для этого основанием.

3. Пропуск сроков на обжалование. Предыдущее обстоятельство ставит лиц в уязвимое положение. Обычно к моменту, когда гражданин получает соответствующее извещение об уплате подоходного налога – сама проверка завершена и все допустимые сроки на обжалование решения налогового органа уже истекли. Чтоб восстановить эти сроки приходится приложить дополнительные усилия.

Ситуация может драматически ухудшиться, если лицо, к моменту получения требования уплатить налоги, уже ликвидировало свое ИП. Это означает, что потерян шанс «зачесть» уплаченные ранее налоги (которые уплачены в статусе ИП), т.е. фактически нет возможности уменьшить размер «финансового» давления.

Причем, самозанятым тоже не стоит расслабляться. Налоговый консультант ООО «Хеймдаль» Елена Игнатович «предсказывает» существенные риски квалификации сотрудничества компании с физическим лицом, применяющего НПД (режим налогообложения на профессиональный доход) – трудовыми отношениями. Ключевая угроза будет таиться в том как расценят обстоятельства в части сроков, способа и условия выполнения работ (оказания услуг). По мнению Елены, в будущем фигурантами налоговых расследований перестанут быть индивидуальные предприниматели, а их место займут физические лица, применяющие НПД.

Что же можно в этой ситуации сделать?

1. Компании должны занять ответственную позицию и в случае ухода в ликвидацию (или хотя бы уже во время налоговой проверки) - уведомить об этом не только текущих, но и «бывших» деловых партнеров. Это позволит ИП и самозанятым быть готовым к различным сценариям развития ситуации.

2. Стоит проявить разумную осмотрительность, если гражданина вызывают в налоговую на опрос по его «истории» взаимодействия с компанией. Не только «разузнать» (по возможности) всю информацию от компании, но и самому предпринять меры по самозащите своих интересов.

Хорошая новость - опытный адвокат может с большой долей вероятности не только «предсказать» ключевые вопросы, которые задаст налоговый инспектор во время опроса, но и сможет заранее идентифицировать сильные и слабые стороны «клиента».

3. Физлицам (ИП, самозанятым) стоит воспользоватьсяпредоставленными правами обжаловать действия налоговых органов (если для этого были основания), предоставлять возражения и конечно обжаловать (пока не истекли сроки) решения по результатам проверки. Для этого можно запросить у компании как акт проверки, так и само решение. Эти документы могут предоставить и по адвокатскому запросу. Нет ничего зазорного в конструктивном сотрудничестве и обоснованно доказывать как отсутствие «подмены трудовых отношений», так и оснований для доначисления налогов. Фактически все «плывут в одной лодке», ведь компании также может быть выставлен дополнительный «счет»(например, по ФСЗН), а в некоторых случаях для должностных лиц становится реальной угроза уголовного наказания.

Тем не менее причины для оптимизма есть. Приложив усилия удается восстановить сроки на обжалование, отозвать извещение (требование) об уплате налогов, добиться внимательного рассмотрения жалоб.