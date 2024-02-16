CEPA: Немецкие ракеты Taurus переломят ход войны в Украине 16.02.2024, 10:52

1,900

Они способны уничтожить Крымский мост без возможности его восстановления.

Украинские беспилотники и ракеты, полученные от партнеров, значительно донимают оккупантов в глубоком тылу. Впрочем, Украине нужны ракеты, способные нести более крупные боеголовки, чтобы разрушить, например, Крымский мост. И их нужно достаточно, чтобы обойти российскую противовоздушную оборону и сделать ремонт конструкций моста финансово и практически невозможным.

Как говорится в материале журнала CEPA, немецкая крылатая ракета Taurus KEPD 350 может все то, что нужно Украине. Она несет боеголовку типа «бункерный разрывник», которая может серьезно повредить бетонную инфраструктуру, а также создана на основе стелс-технологии для избежания российских систем ПВО.

Самое важное то, что Германия имеет 600 ракет с радиусом действия более 500 км, которых вполне достаточно, чтобы нанести разрушительный удар по Керченскому мосту. Боеголовка ракеты составляет почти 500 кг.

В июне один удар англо-французской ракеты Storm Shadow чуть меньшей боеголовкой весом 450 кг образовал значительную дыру в Чонгарском городе, что на севере Крыма. Эта атака показала точность современных крылатых ракет и потенциал для разрушения моста.

Украина научилась истощать и обходить российскую ПВО. Например, ракеты Storm Shadow постоянно избегали российской ПВО в Крыму.

«Нет сомнений, что украинское подавление российской противовоздушной обороны в сочетании со стелс-технологиями Taurus имело бы такой же успех. Больший радиус действия «Таурусов» защитит украинские бомбардировщики... Постоянное снабжение Storm Shadows / SCALP и немецких Taurus дало бы Украине новый набор вооружения для ее воздушной кампании, а разнообразие поставок было бы важным сигналом европейского единства», - пишет издание.

Расширенный арсенал также нарушил бы российское оперативное планирование. Не только больше целей окажется под угрозой, но и России будет труднее знать, куда будут целиться ракеты.

Поставки ракет Taurus вынудили бы кремлевские Военно-воздушные силы подвергнуть опасности больше своих штурмовиков и радиолокационных самолетов-бесценных авиационных средств, которые она не может позволить себе потерять.

Слухи о том, что Великобритания предлагала приобрести ракеты Taurus для собственных запасов и вместо этого отправить в Украину дополнительные ракеты Storm Shadow, Берлин опроверг.

«Украине нужен Taurus, и он нужен сейчас. Storm Shadow не является равноценной заменой», - сказала Мари-Агнес Штрак-Циммерман, председатель комитета обороны немецкого парламента.

«Для европейцев нет убедительных аргументов сдерживать поставки оружия. Украина использует другое немецкое оружие для уничтожения российских военных целей, чтобы Германии не пришлось воевать против России собственным оружием», - подытожило издание.

Taurus для Украины

Напомним, ранее сообщалось, что политики из правящей коалиции Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца по поставкам Украине ракет Taurus. В частности, вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Эккардт от партии Зеленых заявила, что Германия обязана быстро поставить крылатые ракеты Taurus ВСУ.