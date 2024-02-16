Силовики задержали экс-сотрудницу Верховного Совета Беларуси 16.02.2024, 10:55

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Неизвестно, по какой статье.

Силовики задержали бывшую работницу Верховного Совета и Совета министров Беларуси. Видео с женщиной опубликовал близкий к силовикам телеграм-канал, сообщает «Медиазона».

В ролике она говорит, что в 90-ых годах работала в Верховном Совете и Совете министров Беларуси. После работала в различных журналах.

Женщина рассказывает, что «присутствовала» на нескольких маршах в 2020 году и «подписана на несколько каналов». Скорее всего речь идет о каналах, которые признали «экстремистскими».

По какой статье задержана женщина, неизвестно. Авторы канала пишут, что ее арестовали на 15 суток.