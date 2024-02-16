Z-полковник Алкснис запаниковал после слов Столтенберга об Украине 1 16.02.2024, 10:59

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Российских пропагандистов шокировала новость о миллионе беспилотников для ВСУ.

Российских Z-патриотов встревожило заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о поставке Украине 1 миллиона беспилотников для отражения агрессии РФ.

Пропагандисты в РФ «загрустили» после новой встречи союзников Украины «Рамштайн».

Особенно их впечатлила новость о поставке Киеву 1 миллиона БПЛА, а также о создании Коалиции по разминированию Украины, куда вошли 20 стран.

Большие проблемы РФ анонсировал известный российский ультрапатриот, бывший депутат Госдумы РФ Виктор Алкснис, передает Диалог.UA.

Полковник Алкснис предупредил, что такое количество беспилотников способно переломить ситуацию на фронте и обвалить российскую оборону.

«Если это не фейк, то миллион беспилотников могут коренным образом переломить ситуацию в зоне СВО в пользу ВСУ и нам придется очень-очень непросто, а ведь каждый беспилотник по сути это высокоточный управляемый снаряд, который летит точно в цель, и сбить его очень непросто», - пожаловался пропагандист.