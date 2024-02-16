«Танк разорвало! Кассеты выходят!»: оккупантов разбили в Купянском лесу 16.02.2024, 11:07

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Неудачную атаку россиян на позиции ВСУ показали на видео.

Украинские воины отбили атаку оккупантов в купянском лесу: вражеская пехота получила поражение, российские танк и бронемашина повреждены.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с оккупантами и их переговоры во время атаки, опубликованы в соцсетях.

«Отражение штурма в Купянском лесу благодаря дистанционному минированию из БПЛА и слаженной работе арты. Озвучено радиопереговорами противника. Противник силами одного танка и 2 МТЛБ с десантом пытался штурмовать наши позиции. Сначала танчик подорвался на ТМ-62 + + отработали наши кассеты. После этого МТЛБ начали отступать, но по неизвестным причинам одна из них заглохла, весь десант спешился и начал тупо разбегаться, потом снова наша арта ударила кассетами, поразив пехоту противника и мотолыгу. Результат: штурм отражен, 1 танк и 1 МТЛБ повреждены», - отмечается в комментарии к видео.

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