Специалисты назвали белорусам семейные документы, которые надо хранить вечно 3 16.02.2024, 11:17

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Они могут пригодиться и в налоговой.

Мы все обрастаем бумагами - и очень быстро. В идеале раз в год устраивать ревизию документов: что-то стоит порвать и выбросить, а какие-то документы должны быть в архиве , как минимум, двух поколений одной семьи.

В течение всей жизни, а иногда и не только вашей, надо беречь следующие документы: паспорт, свидетельство о рождении (понадобится в том числе для вступление в наследство, для оформления пенсии, например, по потере кормильца). К таким документам относятся также свидетельство о заключении брака, а кому не очень повезло со второй половиной, то и свидетельство о расторжении брака (нужно для оформления разрешения на выезд ребенка за границу, для пособия по потери кормильца, для нового брака), пишет «Комсомолка».

При устройстве на работу не обойтись без аттестатов и дипломов. А как без документов на квартиру, дом, дачу, гараж? Речь в том числе о свидетельстве о госрегистрации права собственности, свидетельстве о праве на наследство. А трудовая книжка потребуется не только при смене места работы, но и для оформления пенсии по возрасту или инвалидности. Не забудьте про , военный билет, пенсионное удостоверение, удостоверение инвалида.

Не стоит выбрасывать свидетельство о смерти родственника. Оно понадобится не только при вступлении в наследство, но и нужно для установления родства, поиска возможных банковских вкладов, установке памятника на могиле, определении границ захоронения.

Еще стоит бережно относится к завещанию, хотя второй экземпляр всегда есть у нотариуса.

А белорусский «Альфа Банк» на своем сайте предупредил еще об одной папке с документами, а именно той, которая отражает ваши доходы и расходы.

«Камеральные проверки касаются не только предпринимателей, но и физлиц. Налоговые органы (в том числе на основании письменного запроса органов Комитета государственного контроля, органов внутренних дел, органов государственной безопасности и прокуратуры) могут потребовать декларацию\отчет о доходах и имуществе у любого из нас», - отмечают специалисты.

Кстати, налоговая может поинтересоваться дорогостоящей покупкой – дом, квартира, машина и т.д., а также попросить заполнить декларацию о доходах и имуществе и через год-два после приобретения, и даже через 10. С неподтвержденной части доходов придется заплатить подоходный налог. Поэтому эти документы, а также договоры купли-продажи, дарения, займа и другие лучше хранить и не выбрасывать.