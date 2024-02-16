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Путина оборвали на полуслове

  • Владимир Пастухов
  • 16.02.2024, 11:31
  • 8,254
Путина оборвали на полуслове

Глава Кремля не договорил.

«Марк Аврелий - не еврей ли?». Эта строка из записных книжек Ильфа – первое, что пришло на ум, когда я прослушал новое интервью Путина из цикла «недосказанное». А у Блинкена дед (или прадед) – киевский еврей. Правильно надо читать так: значит, он не просто масон, а особый масон. А у Бербок дед (или прадед) ярый нацист, но современные немцы ответственности за прошлое не несут. Правильно читать надо: яблоко от яблони далеко не падает. И все в России читают правильно, потому что столетиями приучены читать между строф (между слов).

Когда не хватает наличности для скупки европейской элиты, Путин легко и свободно переходит на личности. И вдруг выясняется, что Пригожин действительно был ему стилистически близок, и государственный язык не так сильно отличается от языка питерских троллей. Точнее, у питерских троллей всегда было на языке то, что у путинского государства на уме. Теперь сам Путин задает стандарты брани, он говорит: «Так можно».

Ну что ж, ждите, скоро вся страна углубится в генеалогию, и у каждого в закромах найдется либо дедушка-нацист, либо прадедушка-еврей. Причем второе очевидно хуже, потому что немцы за прошлое не отвечают, а о евреях ничего подобного сказано не было. Так что никаких извинений.

Я склонен верить Путину в том, что он остался неудовлетворенным тем, как прошел разговор с Карлсоном – слишком много задумок осталось невостребованными. Американец не дал ему раскрыть в полном объеме свой потенциал, а распирало продемонстрировать весь ассортимент. Пришлось вдогонку зарядить отечественную журналистику. Она все стерпит.

Владимир Пастухов, «Телеграм»

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