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У Белкоопсоюза появился новый председатель

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  • 16.02.2024, 11:53
  • 1,382
У Белкоопсоюза появился новый председатель

Должность была вакантной с лета прошлого года.

Председателем правления Белкоопсоюза «избрана» Инесса Короткевич. Об этом сообщила БелТА.

Избрание нового руководителя состоялось 16 февраля на общем собрании представителей членов Белорусского республиканского союза потребительских обществ.

Кандидатура Инессы Короткевич была предложена по согласованию с Лукашенко.

Инесса Короткевич училась в Могилевском технологическом институте по специальности «Технология хранения и переработки животного сырья».

До того, как возглавить Белкоопсоюз, она занимала должность замруководителя организации. Кроме того, Короткевич является членом правления ОО «Белорусский союз женщин».

Напомним, должность главы Белкоопсоюза оставалась вакантной с лета прошлого года. Ранее кресло занимал Олег Мацкевич.

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