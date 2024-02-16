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«Приорбанк» отходит семье Лукашенко?

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  • 16.02.2024, 12:01
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«Приорбанк» отходит семье Лукашенко?

Конечным бенефициаром станет сын Виктор.

Telegram-канал «Беларуская выведка» пишет, что реальным покупателем доли «Райффайзен Банка» в общей доле акций «Приорбанка» является семья Лукашенко. Переговоры велись на протяжении 4-х месяцев и закончились «предложением, от которого невозможно отказаться».

Виктор Лукашенко решил вложиться в банковский бизнес. Новым покупателем доли австрийцев станет вновь созданная бизнес-структура из финансовой империи Лукашенко, свившей гнездо в Арабских Эмиратах. Конечным бенефициаром будет сын Виктор, пустивший корни в ОАЭ через разветвленную сеть прокси.

Австрийцы покорно согласились и пообещали сохранить «схемы» и возможность работать по прежним корсчетам. Контракты подписаны. Сделка закроется в течение месяца.

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