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FT: Украинская разведка узнала о планах Путина напасть на страны Балтии

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  • 16.02.2024, 12:03
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FT: Украинская разведка узнала о планах Путина напасть на страны Балтии

Получены убедительные доказательства.

Глава РФ Владимир Путин готовится к войне против стран Балтии, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, который заявил, что Киев имеет убедительные данные разведки о намерениях Москвы.

«Путин просто не может остановиться», — приводит издание слова неназванного чиновника.

Служба внешней разведки Эстонии на этой неделе заявила, что Россия намерена удвоить количество своих войск, размещенных вдоль границы со странами Балтии и Финляндией, что может предвещать потенциальный военный конфликт с НАТО в течение следующего десятилетия.

«Путин делает все, о чем говорит. И единственное, что может его остановить — это политика силы… Это единственное, что он понимает», — сказал Кристоф Хойсген, председатель Мюнхенской конференции по безопасности.

13 февраля разведка Эстонии предупредила, что Россия готовится к военной конфронтации с Западом в течение следующего десятилетия, и ее может сдержать встречное наращивание вооруженных сил.

Также в эстонской разведке заявили, что Россия способна производить достаточное количество военной техники, а также мобилизовать достаточное количество бойцов, чтобы компенсировать потери, которые она понесла в войне против Украины.

Немецкое издание Bild со ссылкой на собственные источники в разведке одной из европейских стран сообщало, что Россия может попытаться атаковать Европу в конце 2024 года или в начале 2025 года, когда США окажутся «без лидера», и смогут прийти на помощь европейским государствам только после некоторой задержки.

Председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявлял, что гражданское население на Западе должно готовиться к «тотальной войне» с Россией.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Европа снова «сталкивается с военной угрозой, которой не было уже 30 лет», и предупредил о возможности нападения России через пять-восемь лет.

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